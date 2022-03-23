Şarj bağımlılığı: Plagomani nedir

Dijital hastalıklardan biri sayılan Plagomani, şarj bağımlısı olarak da tanımlanabilir. Bu kişiler, her zaman prize yakın yerlerde oturmayı tercih eder, yedek batarya bile taşırlar.

"Ya şarjım biterse" diye herkes en az bir kere de olsa endişelenmiştir.

Ancak bunun bir hastalık haline gelebilme ihtimalini hiç düşündünüz mü...

Plagomani, e-hastalıklar çerçevesinde değerlendirilen 21. yüzyılın yeni bir fobisi veya travması diyebiliriz.

İnternet ve özellikle sosyal medya ile hayatımızın bağımlılık parçaları da değişiyor.

Bir kafeye, restorana, sosyal bir alana gittiğinizde gözü hemen priz arayanlar size de tanıdık geliyor mu? Eğer gelmiyorsa, o kişi siz bile olabilirsiniz.

PLAGOMANİ NEDİR

Plagomani, İngilizce "plug" ve Latince "mania" kelimelerinin birleşmesinden oluşan priz bağımlılığı hastalığı.

Plagomani insanların, odalarındaki prize göre yataklarını ayarlamaları, cihazlarını şarj edecek yer aramaları, kafe veya restoranlarda prize yakın yerlerde oturmak istemeleri ve yanlarında taşınabilir şarj aletleriyle dolaşmaları durumunu tanımlıyor.

Plagomaniye sahip insanlar, okul, iş ya da sosyal hayatlarında akıllarında hep telefonlarının veya tabletlerinin şarj durumu olduğu için kendilerini o anda ilgilendikleri şeye odaklayamıyorlar.