Şark çıbanı nedir

Dişi sivrisineğin insanları sokmasıyla bulaşan bir deri hastalığıdır.

Şark çıbanı, dişi sivrisinekten bulaşan bir hastalık türüdür.

İnsan ve hayvanlardan kan emen sinekler, bu hastalığı direkt olarak sağlıklı insanlara bulaştırır.

Türkiye'de en çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülür fakat son yıllarda göç artışı sebebiyle her bölgede ortaya çıkabilir.

Sineğin ısırmasının yanı sıra cinsel ilişki, kan nakli ve plasenta yoluyla da bulaşabilir.

CİLTTE KALICI YARA İZLERİ OLUŞABİLİR

Şark çıbanı genellikle yüz, eller, ayaklar ve kollar gibi açıkta kalan yerlerde kabarık, kırmızı ve sivilceye benzer şekilde görülür.

Bu hastalık öldürücü bir hastalık değildir fakat tedavi edilmezse ömür boyu kalıcı yara izleri oluşumuna sebep olabilir. Bu nedenle mutlaka tedavi olunmalıdır.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Tedavi yöntemine lezyonun büyüklüğüne, sayısına, hastanın yaşına ve bağışıklık durumuna göre karar verilir.

İlaç yöntemiyle tedavi uygulanırken, yaranın içine iğne de uygulanabilir.

KORUNMA YÖNTEMİ

Bu hastalıktan korunmak için öncelikle hastalığı taşıyan insan ve hayvanlar belirlenip, tedavi edilmelidir.

Sinekler genellikle geceleri kan emdiği için hastalığın yoğun görüldüğü bölgelerde geceleri vücudu örten kıyafetler tercih edilmelidir.

Açıkta kalan yerlere ise koruyucu kremler sürülebilir.