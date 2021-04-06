Şavt nedir

Sözlükte tur, bir turluk koşu, işin bir kısmı, gaye, me­safe gibi anlamlara gelen şavt kelimesi, tavaf ibadeti yapılırken Kabe etrafında yapılan her bir dönüşe denmektedir.

Dini bir kavram olarak şavt, Hacer-ül Esved’den başlayıp yine aynı yere gelinceye kadar Kabe’nin etrafını bir kez dolaşma anlamında kullanılan bir fıkıh terimidir.

Şavt kelimesi, genellikle say ve tavaf kelimeleriyle karıştırılmaktadır. Ancak bu üç kelime, birbirinden farklı anlamlara sahiptir.

SAY NE DEMEK?

Say kelimesi, Hac ve umre ibadetlerinde Mekke'de yer alan Safa ile Merve tepeleri arasında hızlı bir şekilde 7 defa gidip gelerek yapılan ibadete denmektedir. Say ibadetine Safa Tepesi'nden başlanmaktadır.

TAVAF NE DEMEK?

Haccın farzları içerisinde yer alan tavaf, Kabe'nin Güneydoğu köşesinde yer alan Hacer-ül Esved taşının bulunduğu yerden başlayarak Kabe'nin etrafında 7 defa dönmeye denmektedir.

ŞAVT ve TAVAF ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Tavaf, Hacer-ül Esved taşının hizasından başlayarak tavaf niyetiyle Kabe’nin etrafında yedi defa dönmektir.

Şavt ise Hacer-ül Esved’den başlayıp yine aynı yere gelinceye kadar Kabe’nin etrafını bir kez dolaşma anlamında kullanılan bir fıkıh terimidir. Yani Kabe’nin etrafında dönüp tekrar aynı hizaya gelmeye şavt denir. Yedi şavt bir 'tavaf' olur.