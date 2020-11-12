Schadenfreude nedir

Schadenfreude, başkasının mutsuzluğuna sevinen kimselere denir. Almanca kökenli bir sözcüktür.

Başkasının zararına sevinme tutumu, bir insanın, başta insanlar olmak üzere başka bir canlının ziyanına karşı sevinç duymasıdır.

Schadenfreude, schaden ve freude kelimelerinin birleşimiyle oluşmuş bir kelime, Şadınfırode diye okunur. Schade kötü olayı, freude ise sevinç anlamını veriyor. İkisi birleşince kötülükten mutluluk duymak anlamına geliyor.

OLUMSUZ DAVRANIŞ

Bu davranış, çoğu toplumda olumsuz bir davranış olarak gösterildiği gibi, bu tutumu gösteren insanların yaygın olarak ruhsal sorunlara sahip olduğu öne sürülmektedir.

BENCİLLİK VE EGO

Bu tür tutum sergileyen insanlar toplum tarafından da hoş karşılanmamaktadır. Bu tutum, ruh doktorlarına göre bencilliğin ve ego karmaşasının bir ürünüdür.

KÖTÜLÜKTEN MUTLU OLMAK

Kötülükten mutlu olan bu insanlarda büyük bir kıskançlık söz konusudur. Başkalarının iyiliğini asla istemezler ve her zaman kendi çıkarlarını düşünürler. Karşısındaki insanın kötülüğünü isteyen ve bunun için çabalayan kişiler toplum içinde de dışlanırlar.