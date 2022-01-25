Scoville (acılık ölçeği) nedir

Scoville ölçeği, acı biberlerin dilde yaydığı ısı değerini ölçerek ne kadar acı olduklarını ortaya koyuyor.

Scoville ölçeği, 1865 – 1942 yıllarında yaşamış olan eczacı Wilbur Scoville tarafından 1912 yılında icat edilen bir acı ölçüm sistemidir.

Scoville, ağrıları ısıtarak güzelleştirecek bir krem bulmaya çalışıyordu. Bu nedenle acı biberde bulunan ve acı hissi yaşamamızı sağlayan kapsaisin ismi verilen unsur üzerinde çalışmalar yaptı.

Scoville ısı testi sonucunda her bir acıya SHU olarak kısaltılan bir Scoville Isı Ünitesi değeri verilir ve ne kadar acı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış olur.

Scoville ölçüm metodu sadece biberleri ölçmek için değil, acı sos gibi biberlerden yapılan herhangi bir şeyi ölçmek için kullanılabilir.

SCOVİLLE ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR

Scoville Organoleptik Testini gerçekleştirmek için, kurutulmuş bir biberden kapsaisin yağının alkol özütü bir çözelti ile karıştırılır.su ve şekerin biberin ısısını zar zor algılayabildiği noktaya kadar.

Biber, bu noktaya gelmek için yağın su ile ne kadar seyreltildiğine göre Scoville birimlerine atanır.

Örnek olarak, bir biberin Scoville derecesi 50.000 ise, bu, o biberin kapsaisin yağının, testçilerin ısıyı zar zor algılayamadan önce 50.000 kez seyreltildiği anlamına gelir.