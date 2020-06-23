Şebboy nedir

Özellikle hoş kokusu ile bilinen bir bitki türü olan şebboy, çeşit çeşit renkleriyle herkes tarafından dikkat çeker.

Şebboy, turpgiller ailesine ait olan renkli görüntüleri ile dikkat çeken güzel kokulu bir çiçek türüdür.

Kokusu ile dikkat çeken bu çiçek adını, 'gece kokusu' anlamına gelen 'şebbuy' kelimesinden almıştır.

Bu çiçek hem saksıda hem de bahçelerde yetişebilen bir türdür.

Şebboy çiçeğinin kokusunun özellikle geceleri ya da kapalı havalarda ortaya çıktığı bilinir.

SANAYİ VE KOZMATİKTE KULLANILIR

Herkes tarafından beğenilen o kokusunu ise yapraklarında bulunan uçucu yağlara borçludur.

Güzel kokusu sebebiyle sanayi ve kozmetikte de kullanılan bir bitki türü olma özelliğine sahiptir.

BEYAZ, TURUNCU, MOR...

Şebboy çiçeğinin kırmızı, mavi, beyaz, turuncu, pembe, mor gibi renk seçenekleri vardır.

Beyaz şebboyun saflığı ve temizliği, mor şebboyun derin sevgiyi ve bağlılığı, pembe şebboyun ise aşk içerisinde olmayı ifade ettiği söylenir.