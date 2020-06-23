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Şebboy nedir
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 18:03
Şebboy, turpgiller ailesine ait olan renkli görüntüleri ile dikkat çeken güzel kokulu bir çiçek türüdür.
Kokusu ile dikkat çeken bu çiçek adını, 'gece kokusu' anlamına gelen 'şebbuy' kelimesinden almıştır.
Bu çiçek hem saksıda hem de bahçelerde yetişebilen bir türdür.
Şebboy çiçeğinin kokusunun özellikle geceleri ya da kapalı havalarda ortaya çıktığı bilinir.
SANAYİ VE KOZMATİKTE KULLANILIR
Herkes tarafından beğenilen o kokusunu ise yapraklarında bulunan uçucu yağlara borçludur.
Güzel kokusu sebebiyle sanayi ve kozmetikte de kullanılan bir bitki türü olma özelliğine sahiptir.
BEYAZ, TURUNCU, MOR...
Şebboy çiçeğinin kırmızı, mavi, beyaz, turuncu, pembe, mor gibi renk seçenekleri vardır.
Beyaz şebboyun saflığı ve temizliği, mor şebboyun derin sevgiyi ve bağlılığı, pembe şebboyun ise aşk içerisinde olmayı ifade ettiği söylenir.