Sedan nedir

Sedan, Türkçe karşılığı tahtırevan olarak adlandırılan taşıma aracının karşılığıdır. İki veya dört kapılı, dörtten fazla kişinin seyahat edebildiği uzun şaseli araçlardır.

Ülkemiz dahil yaygın olarak kullanılan araba modelleri arasındaki sedan otomobiller, uzun yıllardır popülerliğini korumaktadır.

Peki, başta aileler olmak üzere birbirinden farklı kesimler tarafından sıklıkla tercih edilen sedan ne demek ve diğer otomobil modellerinden farkı nedir anlattık...

SEDAN ARAÇ NEDİR

Genellikle dört kişilik olan, iki ya da dört kapısı bulunan araçlara sedan adı verilir.

Sedan arabaların ilk bakışta dikkat çeken en önemli farkını ise, bagaj kısmının sürücü ve yolcu kısmından tamamen ayrı olması oluşturur. Böylece hem sürücü ve yolcular hem de yükler için daha fazla alan ortaya çıkar.

Sedan otomobiller kapasite ve alan dışında yol tutuşu ve benzeri sebeplerden dolayı gerek şirket aracı olarak gerek bireysel kullanım amacıyla da yaygın şekilde tercih edilir.

SEDAN VE HATCHPACK FARKI

"Sedan vs. Hatchback" başlığıyla sık sık görülebilen bu karşılaştırmanın en temel cevabını boyut faktörü oluşturur.

Hatchback araçlar, sedan araçlara göre daha kompakt, sürüşü, park etmesi daha kolay araçlardır ancak aynı zamanda bagaj ve kişi kapasiteleri, çoğunlukla sedan otomobillere göre daha kısıtlıdır.