Seksapalite nedir

Cinsel çekicilik olarak tanımlanabilen seksapalite, sizi çekici kılan fiziksel ve ruhsal duruşunuzdur.

İnsanların birbirlerinden etkilenme ve çekici gelmesini sağlayan bir cazibe var: İşte o seksapalite olarak adlandırılıyor.

Ruhsal ve fiziksel özelliklerinizin birleşimi ile ortaya çıkan ve karşınızdakini etkilemenizi sağlayan enerji seksapalitenin ta kendisidir.

Örneğin; yüz hatlarınız, vücut hatlarınız, davranışlarınız, bakışlarınız, dudaklarınız, kokunuz vs.. gibi. Bunların etkisiyle karşınızdaki kişide salgılanan biyokimyasallar olur. Böylece sizden etkilenir.

SEKSAPALİTE KELİME ANLAMI

Aslında dilimizde böyle bir kelime yoktur, zorlama olarak türkçeleştirilip literatüre girmemiş bir kelimedir.

Sex Appeal kavramının Türkçe karşılığı "seksapel"dir. Cinsel cazibe, cinsel çekicilik anlamlarına gelmektedir.