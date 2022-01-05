Septoplasti nedir

Burun içi kıkırdakta oluşan, doğuştan veya sonradan olan bir eğriliğin düzeltildiği cerrahi işleme 'septoplasti' denir.

Burun, dış solunum yolu başlangıcında bulunan ve nefes alışverişinin doğru olarak gerçekleştirilmesinde görev alan en önemli organlardan biridir.

Burnun iç kısımda bulunup onu orta hatta iki bölüme ayıran yapıya septum denilmektedir.

SEPTOPLASTİ NEDİR

Bu yapının doğuştan ya da zaman içerisinde geçirdiği travmalar sonucunda eğrilmesine septum deviasyonu, bunu düzeltmek için yapılan operasyona da 'septoplasti ' ismi verilmiştir.

HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANIR

Septum eğriliğine burun tıkanıklığı,

Burundan nefes almada zorluk,

Horlama, sık sinüzit enfeksiyonları,

Sürekli geniz akıntısı veya kronik baş ağrısı

gibi semptomların eşlik etmesi durumlarında septoplasti ameliyatı uygulanır.

LOKAL VE GENEL ANESTEZİ İLE UYGULANIR

Septoplasti ameliyatı lokal anestezi ile yapılabileceği gibi genel anestezi ile de yapılıp, 1 ila 1,5 saat sürebilmektedir.

Burun içerisinden yapılan basit bir kesi ile burnu örten mukoza denilen yapıların altındaki septuma ulaşılarak belirlenen eğrilikler düzeltiliyor.

İSTEĞE BAĞLI OLARAK BURUN KEMİĞİNDEKİ ÇIKINTILAR DÜZELTİLİR

Ameliyat olacak kişinin istemesi halinde var olan kemik çıkıntılar da törpülenir veya çıkartılır.

Burnun dış çatısı ile ilgili bir müdahale yapılmayacağından bu bölge ile ilgili şişme ya da morarma olmaz.

SEPTOPLASTİ İŞLEMİNİNİN AVANTAJLARI

Septoplasti ameliyatından sonra hastanın nefes alması rahatlayacağı gibi burun tıkanıklığına bağlı olarak oluşan;

Horlama,

Sık sinüzit enfeksiyonları,

Sürekli geniz akıntısı,