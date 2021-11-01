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- Sera gazı nedir
Sera gazı nedir
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 13:59
- Güncelleme : 01.11.2021 - 14:13
Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz iklim değişikliği gündemde yer alırken, küresel ısınma ve sera gazları da merak edilen konular arasına girdi.
Dünya genelinde radyasyonun yüzde 30'u bulutlar, buz ve bir diğer yansıtıcı yüzeyler tarafından uzaya yansıtılıyor.
Geri kalan yüzde 70 ise okyanus, kara ve atmosfer tarafından emiliyor. Sera gazı ise atmosferdeki güneş ışınlarını absorbe ederek ısıyı hapseden gaz olarak biliniyor.
SERA GAZI NEDİR
Güneş ışığının atmosferden geçmesine izin veren gaz, aynı zamanda güneş ışığı ısısının atmosferden çıkmasını engeller.
Adını seralardan alan gaz, hapsettiği ısı ile atmosferdeki ısının artmasını sağlar ve küresel ısınmayı etkiler. Böylece iklim değişikliğine neden olur.
Sera etkisi sayesinde dünya daha yaşanılabilir ısıya sahip olurken, fosil yakıtları nedeni ile doğal sera etkisini yapay olarak artırıyor.
SERA GAZI EMİSYONLARI
Atmosferdeki sera gazının artışından insanlar sorumlu tutuluyor.
- Ulaşım
- Elektrik üretimi
- Endüstri
- Ticari ve Konut
- Tarım
- Arazi Kullanımı ve Ormancılık
SERA GAZLARI
Doğal yollarla oluşarak sera etkisini artıran gazlar;
- Su Buharı
- Karbondioksit
- Metan
- Ozon
- Kloroflorokarbonlardır.
SERA GAZI NASIL AZALTILIR
- Ağaçlandırmada seferberlik ilan edilerek orman alanları artırılmalı
- Teknolojik aletler dünyaya zarar vermeyecek şekilde yenilenmeli
- Sulak alanlar koruma altına alınmalı
- Atık sular arıtılmalı
- Daha az enerji ile ısı sağlanmalı
- Güneş enerjisinin önü açılmalı
- Fosil yakıtlar yerine kalorisi yüksek atıklar ek yakıt olarak kullanılmalı
- Emisyon değerleri düşük taşıtlar ve deniz araçları teşvik edilmeli