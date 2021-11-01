Sera gazı nedir

Dünya atmosferinden geçen güneş ışınlarını absorbe eden gaz bileşimlerine verilen isimdir.

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz iklim değişikliği gündemde yer alırken, küresel ısınma ve sera gazları da merak edilen konular arasına girdi.

Dünya genelinde radyasyonun yüzde 30'u bulutlar, buz ve bir diğer yansıtıcı yüzeyler tarafından uzaya yansıtılıyor.

Geri kalan yüzde 70 ise okyanus, kara ve atmosfer tarafından emiliyor. Sera gazı ise atmosferdeki güneş ışınlarını absorbe ederek ısıyı hapseden gaz olarak biliniyor.

SERA GAZI NEDİR

Güneş ışığının atmosferden geçmesine izin veren gaz, aynı zamanda güneş ışığı ısısının atmosferden çıkmasını engeller.

Adını seralardan alan gaz, hapsettiği ısı ile atmosferdeki ısının artmasını sağlar ve küresel ısınmayı etkiler. Böylece iklim değişikliğine neden olur.

Sera etkisi sayesinde dünya daha yaşanılabilir ısıya sahip olurken, fosil yakıtları nedeni ile doğal sera etkisini yapay olarak artırıyor.

SERA GAZI EMİSYONLARI

Atmosferdeki sera gazının artışından insanlar sorumlu tutuluyor.

Ulaşım

Elektrik üretimi

Endüstri

Ticari ve Konut

Tarım

Arazi Kullanımı ve Ormancılık

SERA GAZLARI

Doğal yollarla oluşarak sera etkisini artıran gazlar;

Su Buharı

Karbondioksit

Metan

Ozon

Kloroflorokarbonlardır.

SERA GAZI NASIL AZALTILIR