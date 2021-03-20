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- Seramid nedir
Seramid nedir
Cildin koruyucu bariyerinde büyük bir öneme sahip olan seramidler, cildin kendisinde var olan lipidler yani yağ molekülleridir.
- Haber Merkezi
- 20.03.2021 - 14:29
- Güncelleme : 20.03.2021 - 14:30
Cildin nem dengesini koruyan seramidler, cildin kendisinde bulunurlar ve vücut tarafından üretilirler.
Yaşlanma, cildin üst tabakasının tahriş olması ve sert sabunların kullanımı nedeniyle ciltteki seramid seviyesi azalabilir.
Seramid üretimi ve seramidlerin azalması sonucunda, cilt bariyeri zayıflar, cilt hassaslaşır ve nemini kaybetmeye başlar.
Zayıf cilt bariyeri daha ince ve geçirgen olduğu için, zararlı dış etkenlere daha korunmasız bir hale gelir, bakteri ve alerjenlere açık kalarak reaksiyon gösterebilir.
Seramidler azaldığında, cilt kurur, hatta egzama ve sedef hastalığı da görülebilir.
SERAMİD KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN
Aşırı ovalama, yanlış türde sabun kullanımı, aşırı soğuk ve kuru hava koşulları ciltteki seramidlerin tükenmesine neden olabilir.
- Duşlarınızı kısa tutun. Çok sıcak suyla yıkanmayın, yumuşak sabun veya temizleyici kullanın.
- Duştan sonra, cildinizi fiziksel olarak tahriş etmemek için güçlü ovmak yerine nazikçe kurulayın.
- Duştan hemen sonra cildiniz hala biraz nemliyken nemlendirici uygulayın, çünkü losyon bu nemin bir kısmını cildinizde tutmaya yardımcı olacaktır.
- Kışın cildinizin kuru ve kaşındığını fark ederseniz, kuru havayla mücadele etmek için güçlü bir nemlendiriciye geçin.
- Özellikle hassas veya riskli bir cildiniz varsa, cilt bakımı rutininize seramid bakımından zengin bir nemlendirici ekleyin.