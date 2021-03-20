Seramid nedir

Cildin koruyucu bariyerinde büyük bir öneme sahip olan seramidler, cildin kendisinde var olan lipidler yani yağ molekülleridir.

Cildin nem dengesini koruyan seramidler, cildin kendisinde bulunurlar ve vücut tarafından üretilirler.

Yaşlanma, cildin üst tabakasının tahriş olması ve sert sabunların kullanımı nedeniyle ciltteki seramid seviyesi azalabilir.

Seramid üretimi ve seramidlerin azalması sonucunda, cilt bariyeri zayıflar, cilt hassaslaşır ve nemini kaybetmeye başlar.

Zayıf cilt bariyeri daha ince ve geçirgen olduğu için, zararlı dış etkenlere daha korunmasız bir hale gelir, bakteri ve alerjenlere açık kalarak reaksiyon gösterebilir.

Seramidler azaldığında, cilt kurur, hatta egzama ve sedef hastalığı da görülebilir.

SERAMİD KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN

Aşırı ovalama, yanlış türde sabun kullanımı, aşırı soğuk ve kuru hava koşulları ciltteki seramidlerin tükenmesine neden olabilir.