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    Serenat nedir

    Geceleri açık havada sevgi duyulan biri için müzik aracılığıyla verilen mini konsere serenat denir.
    • Özel İçerik
    • 04.05.2020 - 14:55
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    Serenat nedir

    Kadim zamanlarda aşıkların sevgilileri için yaptığı müzikler ve besteler serenat adıyla bilinir.

    Serenat, sevgiliye aşkını ilan etme biçimidir ve çoğu kızların rüyalarını bile süslemiştir.

    MEHTAPLI GECELERDE EZGİLER

    Serenat genelde yaz ve mehtaplı gecelerde yapılır. Uygun zamanı bekleyen aşık, sevgilisinin penceresinin önüne gelerek ona hazırladığı ezgileri seslendirmeye başlar.

    İLANI AŞK

    Orta Çağ Avrupa'sında aşkını ilan etmek isteyen biri sevdiği kızın kaldığı saraya eve ya da şatoya giderek, yüksek sesle şarkı söylerdi. Latince kökenli olan serenat "ser" kelimesinden türemiştir yani "baş" ve tek başına anlamına gelmektedir.

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