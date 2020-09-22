Sevilla Haritası nedir

Avrupa Birliği'nin talebi üzerine, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmazlığının çözümü için hazırlanan bir haritadır.

2000'li yılların başında Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmazlıklarının çözülmesi için bir çalışma yürüttü.

AB'nin talebi üzerine, Sevilla Üniversitesi'nden akademisyenler Juan Luis Suárez de Vivero ile Juan Carlos Rodríguez Mateos, MEB haritası oluşturdu.

SEVİLLA HARİTASI'NIN İSMİNİN GELDİĞİ YER

Oluşturulan MEB haritasının Sevilla Üniversitesi'nde hazırlanması sebebiyle haritaya "Sevilla Haritası" ismi verildi.

Bu harita, Yunanistan'ın kıta sahanlığını Türkiye'ye ne kadar yakın olursa olsun Yunan adalarının sınırlarına göre çiziyor.

HARİTA, TÜRKİYE'YE ÇIKIŞ VERMİYOR

Sevilla Haritası'nın belirlediği sınırlara göre Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı, güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor.

Türkiye ise bu haritanın haksız bir şekilde MEB haklarını çiğnediğini söylüyor.