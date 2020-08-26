Dolar
7.3857
-0.0608%
Euro
8.729
-0.2012%
Altın
1934.85
0.3474%
Borsa
1094.28
0.1941%
G. Altın
460.679
0.4879%
Bitcoin
84550.65
0.1422%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Seyis nedir

    At bakımı ile ilgilenen ve bütün sorumluluğa sahip olan kişilerdir.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 16:45
    • Güncelleme : 26.08.2020 - 16:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Seyis nedir

    Çoğunlukla yarış atları ile ilgilenen görevli kişilere 'seyis' denir.

    Seyisler; atların beslenmesinde, temizlenmesinde ve günlük sağlık kontrollerinin yapılmasında görevlidir.

    Yani ilgilendikleri atın tüm bakımı, seyislerin sorumluluğundadır.

    Seyislerin diğer görevleri ise şunlardır:

    Ahır temizliklerini yapar.

    Yarış atlarını sabah akşam uzun yürüyüşlere çıkarır ve yarışa hazırlar.

    Antrenörün talimatı üzerine yarış atlarına ekstra egzersiz yaptırabilir.

    Atların düzenli olarak alması gereken vitaminleri ve varsa ilaçları verir.

    Seyis nedir #1

    NASIL SEYİS OLUNUR

    Bu mesleği edinmek için Hipodrom Müdürlüğü tarafından açılan eğitim kurslarına katılabilirsiniz. Fakat bu kurslara katılmak için minimum ilkokul mezunu olmanız gerekir.

    Katılımcılarda aranan özelliklerden biri ise 30 yaşını ve 70 kiloyu aşmamış olmasıdır.

    Bu kurs sona erdikten sonra Türkiye Jokey Kulübü, özel binicilik kulüpleri, at çiftliklerinde ve turistik tesislerin binicilik bölümlerinde iş bulabilme olanağı oldukça yüksektir.

    Seyis nedir #2

    Görüş Bildir