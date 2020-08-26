Seyis nedir

At bakımı ile ilgilenen ve bütün sorumluluğa sahip olan kişilerdir.

Çoğunlukla yarış atları ile ilgilenen görevli kişilere 'seyis' denir.

Seyisler; atların beslenmesinde, temizlenmesinde ve günlük sağlık kontrollerinin yapılmasında görevlidir.

Yani ilgilendikleri atın tüm bakımı, seyislerin sorumluluğundadır.

Seyislerin diğer görevleri ise şunlardır:

Ahır temizliklerini yapar.



Yarış atlarını sabah akşam uzun yürüyüşlere çıkarır ve yarışa hazırlar.

Antrenörün talimatı üzerine yarış atlarına ekstra egzersiz yaptırabilir.

Atların düzenli olarak alması gereken vitaminleri ve varsa ilaçları verir.

NASIL SEYİS OLUNUR

Bu mesleği edinmek için Hipodrom Müdürlüğü tarafından açılan eğitim kurslarına katılabilirsiniz. Fakat bu kurslara katılmak için minimum ilkokul mezunu olmanız gerekir.

Katılımcılarda aranan özelliklerden biri ise 30 yaşını ve 70 kiloyu aşmamış olmasıdır.

Bu kurs sona erdikten sonra Türkiye Jokey Kulübü, özel binicilik kulüpleri, at çiftliklerinde ve turistik tesislerin binicilik bölümlerinde iş bulabilme olanağı oldukça yüksektir.