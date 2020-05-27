Şeytan Pençesi nedir

Güney Afrika'ya özgü bir bitki olan Şeytan Pençesi, isim olarak bitkinin meyvelerindeki küçük kancalardan gelmektedir. Bölge halkı tarafından çeşitli hastalıklarda kullanılmıştır.

Afrika kökenli olan bu bitki, Güney Afrika'da yetişmektedir.

Sıcak çöl ortamında yetişmeye müsait olduğu için Afrika kıtası, kendini var ettiği bölgedir.

Bitki çok uzun yılar öncesinden bu yana, yetiştiği bölgedeki halk tarafından çeşitli hastalıklar için kullanılmıştır.

Meşhur olması Alman bir çiftçinin bu bitkiyi fark etmesiyle olmuştur.

ŞEYTAN PENÇESİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Şeytan pençesi; Afrika’da ateş, romatoid artrit, cilt hastalıkları, safra kesesi, pankreas, mide ve böbrek hastalıklarının tedavilerinde kullanılmaktadır.

Sindirimle alakalı sorunlara iyi gelmektedir.

Meydana gelen iltihaplanma tedavilerinde kullanılmaktadır.

Alerjilerde ve deri yanmaları tedavilerinde kullanılır.

Ayrıca ateş düşürücü, ağrı kesici ve sindirimi uyarıcı etkileri de ortaya çıkmıştır.