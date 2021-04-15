Sezyum nedir

Sezyum uçuk sarı renkte, yumuşak, kolay kesilebilen ve genellikle nükleer sanayi de kullanılan kimyasal bir elementtir.

Sezyum; insanlar için çok zararlı, bilim dünyası için çok faydalı, nükleer santrallerin vazgeçilmezi bir elementtir.

Çıplak elle dokunulması halinde saniyeler içinde ölüme neden olabilen sezyum, devletler tarafından sıkı denetim altında tutulmaktadır.

Sezyum elementinin bir toplu iğne ucu kadarı insanların içtiği su kaynağına damlatılırsa, suyun ulaştığı herkeste ölüm etkisi yaratacak etkiye sahiptir.

Dünyanın en zengin sezyum kaynağı Manitoba’daki Berniç Gölü’dür. Bu gölde 300 bin ton civarında sezyum içeren minerali rezervi tespit edilmiştir. En çok sezyum rezervi bulunan ülkeler Kanada, İsviçre, Rusya, Zimbabwe ve Namibya’dır.

SEZYUM TARİHÇESİ

Sezyum, 1860 yılında keşfedilen bir metaldir. Alman kimyager Robert Wilhelm Bunsen ve fizikçi Gustav Robert Kirchoff tarafından geliştirilen alev spektroskopisi yöntemiyle keşfedilmiştir.

Saf sezyum, Alman kimyager Carl Setterberg tarafından 1882 yılında sezyum siyanürün elektrolizi sırasında izole edildi. Sezyumun ilk pratik uygulamaları 1920 yılında başladı.

1950’li yıllardan sonra nükleer amaçlarla kullanımı arttı. “Sezyum” kelimesi, emisyon spektrumundaki parlak mavi çizgiler sebebiyle “gökyüzü mavisi” anlamındaki Yunanca “caesius” sözcüğünden türetilmiştir.

SEZYUMUN ÖZELLİKLERİ

Sezyum, kimyasal simgesi “Cs” olan alkali bir metaldir. Atom numarası 55, atom ağırlığı 132,90’dir.

Erime noktası 28 derece, kaynama noktası 671 derecedir. Cıva dışındaki bütün metallerden daha düşük kaynama noktasına sahiptir.

Kolay dövülebilir. Parlak yüzeylidir, yüzeyi havada oksitlenerek matlaşır.

Su ile bilinen en güçlü bazı oluşturur. Soğuk su ile reaksiyonu patlama şeklindedir.

SEZYUM KULLANIM ALANLARI

Sezyum ve bileşiklerinin kullanıldığı bazı alan ve ürünler şunlardır;

"Sondaj sıvıları, atom saatleri, fotoelektrik hücreler, vakum tüpleri, elektron tüpleri, bazı lambalar, iyonik akım jeneratörleri, uzay roketi yakıtları, kameralar, güneş gözlükleri, kızılötesi lambalar, itici güç sistemleri, tıbbi uygulamalar, sanayi göstergeleri, kanser tedavisi, cerrahi aletlerin sterilizasyonu, kuantum fiziği…"