Sharenting nedir

Ebeveynlerin çocuklarının her anını blog, tweet, fotoğraf ve video şeklinde sosyal medyada paylaşmasına ''sharenting'' denilmektedir.

İngilizce paylaşmak anlamına gelen ''share'' ile ebeveyn anlamına gelen ''parent'' sözcüklerinin birleşiminden oluşan sharenting kavramı, sosyal medya kullanımının zirvede olduğu günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir sorundur.

Sharenting kavramı, çocuklarının hayatlarlarının her ayrıntısını blog, resim, tweet şeklinde paylaşan anne-babalar için kullanılmaktadır.

Günümüzde oldukça bağımlılık haline gelmiş olan bu durum, çocukların özel alanının ihlal edilmesine neden olmaktadır. Ayırca ebeveynlerin paylaşım bağımlılığına bu derece odaklanması, çocukların güvenliğini de tehdit etmektedir.

Paylaşılan fotoğraf ve videoların mahremiyet düzeyi düşünülmeden paylaşılması kötü niyetli insanların işine gelmektedir. Bu nedenle ''sharenting'' son derece dikkat edilmesi gereken bir konudur.

SHARENTING NEDİR

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, YouTube gibi sosyal medya platformlarının fazla gelir kazandırması, ebeveynleri de bu alana yönlendirmektedir.

YouTube'da var olan çocuk kanallarının çok fazla para kazandırması etkenlerden biridir. Bu durum ebeveynlerin dikkatini çekmekte ve bu nedenle birçok çocuk, istemeden de olsa küçük yaştan itibaren sosyal medya içerisine dahil olmaktadır. ''Sharenting'' kapsamındaki sosyal medya bağımlılığı da bu şekilde ortaya çıkmaktadır.

Pek çok kişi sosyal medya hesaplarında, tanımadığı kişileri kabul etmektedir. Günlük olarak paylaşılan fotoğraf ve videolar da o tanınmayan kişilere rahatlıkla ulaşmaktadır.

Durum böyleyken yabancı kişiler dahi hesap sahibi ile ilgili birçok bilgiye sahip olabilmektedir. Nerede oturduğu, kiminle olduğu, nereye gittiği, ne zaman uyuduğu ve nerede okuduğuyla ilgili birçok bilgiye sadece birkaç tık ile ulaşılabilmektedir.

Böyle bir çağda yaşadığımızı düşünüldüğünde ebeveynlerin bu noktada çok dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle sosyal medya aracılığı ile yapılan suçlar göz önüne alındığında, paylaşım yaparken birkaç defa düşünmek gerekmektedir.