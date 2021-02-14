Siesta nedir

Siesta, şekerleme ve öğle uykusu anlamında kullanılan bir kelimedir.

Siesta, bir çeşit aktiviteyi tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Öğle uykusu olarak geçen ve genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku olarak tanımlanır.

Akdeniz iklimine yakın İspanya, Meksika gibi Latin ülkelerinde uygulanır.

SİESTANIN SAĞLIĞA ETKİSİ

Özellikle yaz aylarında güneşin öğle saatlerinde dik açıyla geldiği durumlarda sokaklarda gezmek yerine dinlenme ve uyuma tercih edimektedir.

Bir tür kısa süreli şekerleme olan siestanın çalışma hayatına pozitif anlamda etki ettiği görülmektedir.

Bazı büyük şirketler gündüz uykusunun performansı artırdığı inancıyla çalışanlara iş yerinde uyuma olanağı sağlamaktadır. Bilgisayar programı üreticisi HubSpot adlı şirketin Massachusetts'teki ofisinin bir odası hamaklarla doludur. Çalışanlar bu odayı istediği kadar kullanabilmektedir. Şirket yetkilileri gündüz uykusunun çalışanlar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ve kötüye kullanılmadığını belirtmektedir.

Araştırmalar gündüz kestirmek için en ideal saatlerin öğleden sonra 14.00 ile 16.00 arasında olduğunu göstermektedir. Bu uykudan tam anlamıyla yararlanabilmek için 60-90 dakika kadar uyumak gerektiği belirtilmektedir.





SİESTA ZAMANI VE SAATİ

Siesta, saat 13.00 gibi başlar. Bu durum hastaneler hariç tüm yerlerde geçerlidir. Bu saatte, esnaflar da yaklaşık olarak otuz dakika uyur. Bu süre bazı bölgelerde değişiklik gösterebilir.







