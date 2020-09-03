Dolar
7.4296
0.6352%
Euro
8.7997
0.5231%
Altın
1942.66
-0.0118%
Borsa
1082.43
-0.1365%
G. Altın
462.499
0.2779%
Bitcoin
81957.4
-3.4282%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Sığla ağacı nedir

    'Günlük ağacı' olarak da bilinen endemik bir bitki türüdür. Bu ağacın yağı eczacılıkta ve parfümeride kullanılır.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 17:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sığla ağacı nedir

    Endemik bitkiler arasında bulunan sığla ağacı, Türkiye'de en sık Muğla ve Fethiye bölgelerinde görülür.

    Ender bölgelerde yetişen bu ağacın yağı ise parfümeri ve ilaç endüstrisinde önemli bir yere sahiptir.

    Çınarı andıran bir görüntüsü vardır ve boyu 20 metreye kadar uzayabilir.

    Bazı bölgelerde 'Günlük ağacı' olarak da bilinir.

    TEDAVİ EDİCİ BİR TÜR

    Bu ağacın bazı araştırmalar ile karaciğer hasarını engellediği ve antioksidan etkisinin olduğu kanıtlanmıştır.

    Ayrıca ülser, ağız hastalıkları, yanık, kesik, mide ağrısı, akciğer ve deri hastalıkları gibi rahatsızlıklarda tedavi edici etkisi vardır.

    Sığla ağacı nedir #1

    Görüş Bildir