Sığla ağacı nedir

'Günlük ağacı' olarak da bilinen endemik bir bitki türüdür. Bu ağacın yağı eczacılıkta ve parfümeride kullanılır.

Endemik bitkiler arasında bulunan sığla ağacı, Türkiye'de en sık Muğla ve Fethiye bölgelerinde görülür.

Ender bölgelerde yetişen bu ağacın yağı ise parfümeri ve ilaç endüstrisinde önemli bir yere sahiptir.

Çınarı andıran bir görüntüsü vardır ve boyu 20 metreye kadar uzayabilir.

Bazı bölgelerde 'Günlük ağacı' olarak da bilinir.

TEDAVİ EDİCİ BİR TÜR

Bu ağacın bazı araştırmalar ile karaciğer hasarını engellediği ve antioksidan etkisinin olduğu kanıtlanmıştır.

Ayrıca ülser, ağız hastalıkları, yanık, kesik, mide ağrısı, akciğer ve deri hastalıkları gibi rahatsızlıklarda tedavi edici etkisi vardır.