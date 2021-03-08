SİHA nedir

Açılımı Silahlı İnsansız Hava Aracı olan SİHA, uzaktan kumanda edilebilen ya da sabit uçuş planı üzerinde dijital hareket sağlayan uçağa denir.

Türkiye'nin savunma ve silah sanayisindeki başarılarıyla adeta benimsediğimiz İHA ve SİHA'lar, yerli ve milli olmaları sebebiyle de her kullanımda dikkat çekiyor.

İHA kısaltması İnsansın Hava aracı anlamı taşırken, SİHA ise Silahlı İnsansız Hava Aracı anlamına geliyor.

SİHA NEDİR?

SİHA'lar, bir çok özellik bakımından öne çıkmasıyla birlikte savunma alanında kullanılan uçaklardır.

SİHA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzaktan kumanda yöntemi ya da uzaktan yönetim ile müdahale edebilen SİHA'lar 6.6 metre gövde uzunluğuna, 12 metre kanat açıklığına sahip.

Toplam kalkış ağırlığı 650 kilogramı bulan SİHA'ların faydalı yük ağırlıkları 55 kilogramdır.

Havada 25 saat kalabilen SİHA'ların azami hızı 135 knotken, servis irtifasıysa 27 bin feettir.

YERLİ VE MİLLİ SİHA'LAR

Ülkemizde İHA ve SİHA'lar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 6 yıldır aktif bir şekilde kullanılıyor.

Hassas müdahale gücüne sahip olan SİHA, Türkiye'de Bayraktar ve Roketsan tarafından üretiliyor.