Sihizm nedir

Henüz 500 yaşında olan Sihizm, en büyük beşinci dindir. Neredeyse tüm dünya ülkelerinde inanılan bir din olan Sihizm'e, 25 milyon kişinin inandığı bilinmektedir.

Sihizm dünyanın en büyük beş dini arasında en genç olanıdır ve bu dine inanan kişiler, kendisini Sih olarak tanımlamaktadır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık olarak 500 bin, tüm dünyada ise 25 milyona yakın Sih'in yaşadığı bilinmektedir.

Pakistan’ın bir parçası olarak da bilinen eski Pencap’ın kuzey kesiminde, 1.500'lü yıllarda ortaya çıkan Sihizm dininin kurucusu ise Guru Nanak’tır.

Guru Nanak, içinde yetişmiş olduğu Hindu felsefesini reddetmesi ile bilinmektedir. Nanak, verdiği vaazlarda insanların eşit olduğunu söyleyerek kast sistemine karşı gelmiş ve Hindu ayinlerine katılmayı reddetmiştir. Hayatı boyunca köy köy gezip her gittiği yerde 'Tanrılar ve Tanrıçalar' anlayışını kınayan Nanak, sadece tek bir Tanrı olduğunu savunmaktadır.

SİHİZM'İN KUTSAL KİTABI

Sihizm dininin kutsal kitabı, Guru Granth Sahib'tir ancak Sihler tarafından bir kitaptan ziyade yaşayan bir guru olarak tanımlanmaktadır.

1430 sayfa uzunluğunda olan bu kitap, Sih dininin kurucuları ile birlikte Müslüman ve Hinduizm önderlerinin sözlerinden oluşmaktadır.

SİHİZM DİNİNİN ÖZELLİKLERİ

Sihizm dinine göre, Tanrı tektir. Bu inanç çok Tanrılı dinleri kesin bir dille reddetmektedir. Bu dine göre tüm insanlar eşit sayılmaktadır.

Tüm Sihlerin yenmesi ve arınması gereken beş kötülük bulunmaktadır. Sihizim'e inanan Sih'lerin, öncelikle kendi içinde bu beş kötülüğü yenmesi gerekmektedir. Bu beş kötülük ise şu şekildedir:

Öfke, ego, maddi bağlılık, hırs ve şehvet