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    Siklon nedir

    Meteoroloji uyarılarında yer alan bir terim olan "siklon", şiddetli rüzgarların oluşturduğu yuvarlak fırtınalardır.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 14:17
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    Siklon nedir

    Hava durumu ile ilgili terimler arasında yer "siklon", genellikle kar yağışı ile birlikte görülür.

    Atmosferde alçak basınç çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu kuvvetli fırtınalar siklon olarak tanımlanır.

    Siklonlar güney yarımkürede saat yönünde, kuzey yarımkürede saat yönünün tersinde döner.

    SİKLON TÜRLERİ

    Tropik siklonlar okyanuslar üzerinde oluşur. Fırtına merkezi çevre havasından daha sıcaktır. Cepheleri yoktur. En kuvvetli rüzgarlar yeryüzü yakınındadır. Tropik siklonlar daha çok yaz mevsimlerinde etkilidir.

    Ekstratropik Siklonlar : Tropik siklonların dışında oluşurlar. Fırtınanın merkezi çevre havasından daha soğuktur. Cepheleri vardır. En kuvvetli rüzgarları daha üst atmosferdedir. Ekstratropik siklonlar özellikle kış ayları boyunca etkilidir.

    Siklon nedir #1

     


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