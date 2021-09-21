Silaj nedir

İngilizce "silage" sözcüğünden Türkçeye geçen silaj kelimesi, bekletilerek mayalanan hayvan yemi anlamına gelmektedir. Hayvan besleme ve çiftçilik sektöründe kullanılan bir terimdir.

Hayvancılıkla uğraşan kişilerin sık kullandığı silaj terimi; koyun, keçi ve sığır gibi gevişgetiren memeli hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için silolarda depolanan hayvan yemine denmektedir. Ayrıca bu yemler yüksek nem içerecek şekilde fermente edilmektedir.

Yemin saklandığı silo sözcüğü ise tüm tarımsal ürünlerin depolandığı silindir şeklinde bulunan büyük ambardır.

SİLAJ NASIL YAPILIR

Silaj yeminin hayvancılıkta önemli bir yeri bulunmaktadır. Yeşil renkli ve su bakımından zengin içeriğe sahip olan yemler, havasız ortamda fermantasyona uğratılarak saklanır ve bu işleme ''silolama'' denmektedir. Burada bahsedilen fermantasyon işlemi ise mayalanma yani yem ekşitme anlamına gelmektedir.

Bu işlem sonucunda elde edilen yem, silaj veya silo yemi olarak anılmaktadır. Ayrıca bu yem hayvan turşusu olarak da bilinmektedir. Yapılışı, turşu yapımına benzetilmektedir.

Yemin kalitesi için hasat zamanı oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle silaj yapılacak bitkinin, en yüksek verimin sağlandığı dönemde hasat edilmesi gerekmektedir.

Silaj makineleri ile hasat edilen bitkiler biçilir. Daha sonra biçilen bitkiler, silo denilen çukurlara götürülür. Bu aşamada silaj olacak yemin içine mısır, yulaf, buğday gibi besinler de eklenebilmektedir. Silaj yeminin yapım aşamasında, nem oranı, yağmur suyu ve otlaklar dikkat edilmesi gereken konulardır.

SİLAJIN ÖNEMİ

Silaj yeminin önemi, Türkiye'nin bazı bölgelerinde çayır ve mera alanlarının kısıtlı olduğu düşünüldüğünde ortaya çıkmaktadır. Bu yem sayesinde otlatma mevsimlerinin sınırlı oluşu sorun olmaktan çıkmaktadır.

Özellikle kış mevsiminde, hayvanların kaba yem ihtiyacı büüyk bir sorun teşkil etmektedir. Bu problem, silaj yapımı sayesinde büyük oranda ortadan kalkmaktadır.

Silaj yem elde etmek için yeşil ve sulu otlakların bol bulunduğu mevsimler tercih edilmektedir. Çayır otları, baklagiller, buğday ve tüm yem bitkileri endüstriyel bitkilerle beraber silaj elde edilebilmektedir.

SİLAJIN YARARLARI

Silaj yem sayesinde, yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı zamanlarda hayvanların sulu yem ihtiyacı karşılanmış olur. Böylece sağlıklı yemlerle beslenen hayvanlar, ürün verme açısından daha etkin hale gelmektedir.

Silaj yem yapımının bir diğer faydası ise depo masraflarını aza indirerek ot depolama problemini ortadan kaldırmasıdır.