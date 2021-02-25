Şilep nedir

Denize kıyısı olan ülkelerde oldukça sık kullanılan şilep kelimesi, yük gemisi anlamına gelmektedir.

Türkçe, farklı dillerden de etkilenerek yeni kelimeler kazanmış bir dildir. Türkçe'de etkisi olan dillerden biri de tarihte birçok kez yollarının kesiştiği Almanların dilidir.

Özellikle ticari ilişkilerde iletişim kurulması sebebiyle Almanca, Türkçe'de yeni kelimelerin kapılarını aralamıştır.

ŞİLEP KELİMESİNİN TÜRKÇE'YE GEÇİŞİ

Şilep kelimesi de dilimize Almanca'dan geçmiştir. Şilep kelimesini daha çok denizcilik kültüründeki yeriyle görürüz ancak Türkiye gibi denize kıyısı olan ülkeler, bunun az çok ne anlama geldiğini de bilmektedir.

ŞİLEP NEDİR?

Şilep, yük gemilerine verilen isimdir. Yapımı lüks olmayan ve taşıma odaklı inşa edilen şilep, tamamen denizcilik ve taşımacılık ihtiyaçları üzerine kurulmuştur.

Şilep içerisinde gemici kamaraları dışında her alan, taşımacılıkta değerlendirilmek üzere tasarlanmıştır. Çok hızlı olmayan şilep, ambar ağızlarındaki yük indirip kaldırmayı kolaylaştıracak vinçlere sahiptir.