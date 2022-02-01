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    Silisyum nedir

    Silisyum, bileşik halinde olup, oksijenden sonra en fazla bulunan bir elementtir. Özellikle de deniz kumunda bulunur.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 18:19
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    Silisyum nedir

    Silisyum, yer kabuğunun %25’ini meydana getiren ve dünyada oksijenden sonra en bol bulunan bir elemandır.

    Tarihçesi, çok eski çağlara dayanan ve çakmaktaşı formunda ilk kullanımı gerçekleştirilen silisyum, çok eski medeniyetlerde, kaya kristali halinde de kullanılmıştır.

    EN FAZLA DENİZ KUMUNDA RASTLANIR

    Tarihin önemli kimyacılarından Joseph Gay Lussac ve Louis Jacques Thenard, 1811 yılında silisyum tetraklorürü potasyum metaliyle, tepkimeye sokarak saf olmayan silisyum elementini elde etmişlerdir.

    Camın ana maddesi kum olarak bilinir. Bunun sebebi camın asıl hammaddesi olan silisyumun kumda özellikle de deniz kumunda çok bulunmasıdır.

    ELEKTRİK DEVRELERİNDE KULLANILIR

    Yarı iletken bir özelliğe sahip olmasından dolayı elektrik devrelerinde silisyumdan faydalanılmaktadır.

    Silisyum nedir #1

    SİLİSYUM ÖZELLİKLERİ

    • Atom numarası(proton sayısı) 14'tür.
    • Sembolü "Si" simgesi ile gösterilir.
    • Oda sıcaklığında katı haldedir.
    • 4A grubunda 2. periyotta bulunur.
    • Nötr haldeki elektron dizilimi ilk katmanda 2, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda 4'tür.
    • Kararlıya yapıya sahip değildir (Nötr halde).
    • Yoğunluğu 2,33 g/ml'dir. CAS numarası: 7440-21-3
    • Elektron konfigürasyonu: 3s²3p² Yoğunluk: 2.3290 g·cm−3 Molekül kütlesi: 28.08553

    Silisyum nedir #2

    Silisyum nedir #3


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