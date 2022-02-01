Silisyum nedir

Silisyum, bileşik halinde olup, oksijenden sonra en fazla bulunan bir elementtir. Özellikle de deniz kumunda bulunur.

Silisyum, yer kabuğunun %25’ini meydana getiren ve dünyada oksijenden sonra en bol bulunan bir elemandır.

Tarihçesi, çok eski çağlara dayanan ve çakmaktaşı formunda ilk kullanımı gerçekleştirilen silisyum, çok eski medeniyetlerde, kaya kristali halinde de kullanılmıştır.

EN FAZLA DENİZ KUMUNDA RASTLANIR

Tarihin önemli kimyacılarından Joseph Gay Lussac ve Louis Jacques Thenard, 1811 yılında silisyum tetraklorürü potasyum metaliyle, tepkimeye sokarak saf olmayan silisyum elementini elde etmişlerdir.

Camın ana maddesi kum olarak bilinir. Bunun sebebi camın asıl hammaddesi olan silisyumun kumda özellikle de deniz kumunda çok bulunmasıdır.

ELEKTRİK DEVRELERİNDE KULLANILIR

Yarı iletken bir özelliğe sahip olmasından dolayı elektrik devrelerinde silisyumdan faydalanılmaktadır.

SİLİSYUM ÖZELLİKLERİ