Sinarin nedir

Enginarda bolca bulunan sinarin, safra salgılatıcı özelliğe sahip bir maddedir. Vücut için oldukça yararlı olan bu madde, çok az gıdada bulunmaktadır.

Sinarin maddesi karaciğerde bulunan dokuları uyararak safra salgısının artmasına yardımcı olmaktadır. Karaciğerde yeme bozuklukları ve çeşitli nedenlerden dolayı fazla kolesterol üretiminin önüne geçen bu madde, karaciğerde bulunan fazla miktardaki kolesterolün atılmasına da yardımcı olmaktadır.

Bu özelliklerinden dolayı vücut sağlığını olumlu yönde etkileyen sinarin maddesinin yeterli miktarda vücuda alınmasi gerekmektedir. Bunun en iyi yolu ise enginar tüketmektir.

SİNARİN MADDESİNİN FAYDALARI

Çok az gıdada bulunan bu maddenin vücuda sağladığı faydalar oldukça fazladır. Sinarin maddesinin faydalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Yeterli miktarda alınan sinarin maddesi, sindirimi sisteminin düzenli ve daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Kötü kolesterolün düşmesini sağlar ve böylece kap ve damar sağlığını da korur.

Vücuda çeşitli yollar ile alınan yağların sindirilmesine yardımcı olur.

Safra üretimini tetikler ve uyarır.

İdrar yolları sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Bu madde, karaciğer ve safra sağlığı için düzenli ve yeterli miktarda mutlaka alınmalıdır.

Karaciğerin düzenli çalışmasına yardımcı olarak bulantı, gaz ve şişkinlik gibi durumların ortaya çıkmasını önlemektedir.

SİNARİN EN FAZLA ENGİNARDA BULUNUYOR

Çok az gıdada bulunan sinarin maddesinin en çok bulunduğu sebze ise enginardır. Enginarın yaprak kısmındaki sinarin oranı gövde kısmından 8 kat daha fazladır. Bu nedenle enginarın mutlaka yaprakları ile birlikte tüketilmesi önerilmektedir.

Düzenli olarak enginar tüketimi hem safra hem karaciğer sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Safra ile ilgili sorunları bulunan ve kolesterol seviyesinin sürekli düzensiz seyrettiği kişilerin, doktorlarının da onayı dahilinde enginar tüketerek sinarin maddesini alması gerekmektedir.

Enginar yaprağında bolca bulunan sinarin maddesinden faydalanmak için enginar yemeği yapabileceği gibi enginar yapraklarından çay da hazırlanabilmektedir.