Sindaktili nedir

Sindaktili bir diğer adıyla yapışık parmaklılık, iki veya daha fazla parmağın birbirine yapışık olması durumudur. En çok görülen doğumsal el anomalilerinden biridir.

Hamilelik döneminde, el ve ayaklar ilk oluştuğunda bütün parmaklar birbirine yapışık haldedir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde parmak aralarındaki ince deri yapıların zamanla kaybolması sonucu parmaklar birbirinden ayrılır.

Ancak gelişimin bu döneminde yaşanan aksaklıklar, parmakların ayrılmasını engelleyerek sindaktili oluşmasına neden olur.

Sindaktili el anomalileri arasında en çok gözlenen anomalilerden biridir ve yüzde 10-40 oranında kalıtsal olabilmektedir.

Sindaktilinin en sık görüleni orta parmak ile yüzük parmak arasında olan halidir. Yüzük parmak ve küçük parmak arasındaki sindaktililer, ikinci sıklıkta karşımıza çıkar. Başparmak ile işaret parmağı ve işaret parmağı ile orta parmak arasındaki sindaktililer ise daha nadir görülür.

Sindaktili tek başına olabileceği gibi bazı durumlarda başka el anomalileri ya da vücudun diğer kısımlarındaki anomaliler ile birlikte de görülebilir. Bu nedenle sindaktili olduğu belirlenen bebeğin farklı bir anomalisi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Sindaktili, çocuğu, estetik, fonksiyonel ve gelişimsel açıdan etkileyen bir anomalidir. Başparmak ile işaret parmağı arasındaki yapışıklık elin kavrama fonksiyonunun gelişmesini engel olur Diğer parmaklar arasındaki yapışıklıklar ise bağımsız parmak hareketlerinin yapılmasını engeller.

SİNDAKTİLİ TEDAVİSİ

Sindaktilide tedavi, çoğunlukla cerrahidir. Parmak arasındaki bölgenin parmak damar ve sinirlerine zarar verilmeden yeniden oluşturulması amaçlanır. Tedavi, çeşitli flep tasarımları ile olgunun durumuna göre planlanır.

Cerrahi tedavi için önerilen zaman genellikle 1 yaş ve sonrasıdır. Okula başlama döneminden önce tüm yapışıklıkların ayrılması amaçlanır. Aksi takdirde hastanın kavrama ve yakalama yetilerinde az gelişme olabilir.

Ayrıca birbirinden farklı uzunluklara sahip olacak şekilde büyümesi beklenen parmaklar birbirinin normal gelişimini etkileyerek parmaklarda açılı şekil bozuklukları ve eklem patolojilerine yol açabilir.

Cerrahide perde yapan deri fazlalıkları, yapışık iki parmağa paylaştırılarak zig zag kesiler yapılır. Eksik dokuların tamamlanması için kasık, kol içi gibi dikkat çekmeyen bölgelerden deri nakli yapılması gerekebilir.