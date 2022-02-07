Sinefil nedir

Hastalık derecesinde sinema tutkunluğu olarak adlandırılan "sinefil", sinemakolik bireyler için kullanılan bir tabirdir.

Sinefili, aslında gerçek bir hastalık değildir. Sinemaya, filmlere aşırı düşük ve bağımlı insanlar için kullanılan bir terimdir.

"Sinemasever" olarak da kullanılabilir.

Sinefil bireyler, her filmi izlemeyi kendilerine adeta görev edinmişlerdir.

HER FIRSATTA FİLM

Sinefil kişi hayatın gerçeklerini filmler aracılığıyla algılar ve yorumlar. Sinefil için filmler, hayatın büyük resmine dışarıdan bir bakış fırsatıdır.

Sinefilin temel gıdası filmlerdir, film izlemeyi yemek yemeye tercih edebilir. Her şeyden önce film izlemek gelir.

Mesele şu ki; geçmişin sinefillerinden farklı olarak her filmi izlemek için yeterli zamanımız yok. Bu, birçok sinefilde FOMO (eksiklik – kaçırma korkusu) görülmesine neden olabiliyor.