Sintine nedir

Sintine suyu; tuzlu su, soğutma suyu, akaryakıt ve yağlama yağı kaçakları, çökeltme ve slaç tanklarının susuzlaştırılması, çeşitli temizlik proseslerinin drenajı ve ayrıca kurum ve kir parçacıkları ile oluşmaktadır.

Bunun denize deşarjını sorgulamadan önce, IMO yönetmelikleri bu patlayıcı karışımın çok yoğun bir şekilde arıtılarak kalıntı yağ içeriğinin 15 ppm altına düşürülmesini şart koşmaktadır.

SERBEST BOŞALTIMI YASAK