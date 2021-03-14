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Sintine nedir
- Haber Merkezi
- 14.03.2021 - 11:29
Sintine, gemi içinden sızan mazotlu sularla makine ve kazan dairelerinden akan yağ maddelerinin toplandığı en alt bölmedir.
Her gemi, gerek konteyner gemisi, petrol tankeri gerekse bir yük gemisi olsun, devamlı bir bertaraf problemi oluşturan sintine suyunu üretir.
Tüm pis giderler sintine denilen bölgeden bir pompa yardımı ile gemi ambarındaki 5-15 tonluk sintine tankına toplanırlar. Temizlenmeleri için limanlarda bekleyen petrol şirketlerine veya özel bu işi yapan şileplere düzenlenen bir belge ile boşaltılırlar.
SİNTİNE SUYU
Sintine suyu; tuzlu su, soğutma suyu, akaryakıt ve yağlama yağı kaçakları, çökeltme ve slaç tanklarının susuzlaştırılması, çeşitli temizlik proseslerinin drenajı ve ayrıca kurum ve kir parçacıkları ile oluşmaktadır.
Bunun denize deşarjını sorgulamadan önce, IMO yönetmelikleri bu patlayıcı karışımın çok yoğun bir şekilde arıtılarak kalıntı yağ içeriğinin 15 ppm altına düşürülmesini şart koşmaktadır.
SERBEST BOŞALTIMI YASAK
Tüm gemilerdeki bu sintine sularının denizlere veya akarsulara bırakılmaları kesinlikle kanunlarla yasaklanmıştır. Aksi takdirde gemi, ilgili liman tarafından bağlanır. Para cezası kesilir, hatta kaptan mahkemeye dahi sevk edilebilir.