Sirenomelia nedir

Dünyanın en nadir görülen hastalığı olarak adlandırılan sirenomelia, çocukların bacakları doğuştan yapışık olmasıdır. Sirenomelia hastalığı görüntüsü nedeniyle deniz kızını andırır.

Deniz kızı sendromu olarak da bilinen sirenomelia, oldukça nadir görülen doğumsal bir bozukluktur.

Bu sendromda bebeğe denizkızı görünümünü veren yapışık bacakların yanı sıra, ağır üreme-boşaltım, mide- bağırsak, kalp-damar ve merkezi sinir sistemi bozuklukları bulunur.

DÜNYANIN EN NADİR HASTALIĞI..

Sirenomelia, kuyruk sokumu gibi bazı parçalar tamamen yoktur ve genital bölge iç kısımda kaldığı için cinsel organ görülmez. Bunun yanında böbrek ile diğer boşaltım organları çalışmadığı için hasta idrar kesesinin şişmesi sonucu hayatını kaybetmektedir.

Bu hastalık ile dünyaya gelen bebeklerin ikisi haricinde tümü doğumundan kısa bir süre sonra ölmüştür.