Sirrüs nedir

Yüksek seviyedeki katman buluta verilen isim olan sirrüs, 10 temel bulut arasında en yüksek olanı olarak bilinir.

Serbest bir hava kütlesinde toplanmış, gözle görülebilir su damlacıkları, buz kristalleri veya her ikisinin karışımından oluşan yapı olan bulutlar görünüşlerine göre adlandırılır.

Bunlar sirrüs, kümülüs, stratüs ve nimbüs ailesi olarak verilir.

Özellikleri göre sirrüs, 10 temel bulut tipi arasında en yüksek olanıdır. İpliksi, beyaz, yamalar veya ince şeritler halindedir.

Latincede “kıvrım” veya “bukle” anlamını taşıyan sirrüs, tümüyle buz kristallerinden meydana gelir.

GÜNEŞ IŞIĞINI KOLAYLIKLA GEÇİRİR

Çoğunlukla beyaz ve bazen açık gri renkteki sirrüs bulutu, ince yapısı nedeniyle güneş ışığını kolaylıkla geçirir, gölge bırakmaz.

Çoğu zaman yaklaşmakta olan bir cephe sisteminin veya tropikal siklonunun işareti olarak kabul edilir. İpliksi ve tül biçimde gökyüzüne dağılan sirrüs bulutları, jet akımlarının yönüne göre de gökyüzüne süzülebilir.