Sistit nedir

İdrar yolları ve üreme sisteminde en sık görülen hastalıklardan biri olan sistit, idrar yollarının iltihaplanması anlamına gelen bir terimdir.

Genellikle idrar yolu enfeksiyonunun ikincil etkisi olarak ortaya çıkan sistit, mesanenin bir tür enfeksiyonudur.

Kadınlarda görülme oranı, erkeklere kıyasla çok daha yüksek olan sistit; ağrılı ve acılı geçebilmektedir. Hafif sistit vakaları, genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir.

Ancak sık sık sistit geçiren kişilerin düzenli veya uzun süreli tedaviye ihtiyaçları vardır. Sistit, zamanında tedavi edilmediği takdirde, enfeksiyon böbreklere ulaşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Havuza, denize girmek ya da soğukta kalmak, sistit nedeni olmamakla birlikte sistite yatkınlığı olan kişilerde kolaylaştırıcı bir etken olabilmektedir.

SİSTİT BELİRTİLERİ

Sistit belirtileri, farklı rahatsızlıklardan da kaynaklanabilmektedir. Bu belirtilerinden bir veya bir kaçının yaşandığı durumlarda doktora giderek gerçek nedenin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Sistit belirtileri genellikle şunlardır:

İdrar yaparken yanma ve sızı

Sık idrara çıkma

Ağrının kasıklara ve makata yayılması

Ateş

Terleme

Yorgunluk

Kusma ve bulantı

İdrarın renginin bulanık ve kötü kokulu olması

Cinsel ilişki esnasında ağrı hissi

SİSTİTTEN KORUNMA YOLLARI

Sistit belirtilerinin başlangıcıyla birlikte bol su tüketmek yaşanan sorunların hafif atlatılmasında yardımcı olabilmektedir.

Genital bölge temizliğinin önden arkaya doğru olacak şekilde yapılması, mesaneye mikrop bulaşma ihtimalini azaltmaktadır.

Genital bölge temizliğinde tahriş edici kimyasal ve parfümlü ürünler kullanılmamalıdır.

İdrar ihtiyacı hissedildiğinde zaman kaybetmeden tuvalete gidilmelidir.

Cinsel ilişkiden sonra mesanedeki idrar en kısa sürede boşaltılmalıdır.

Naylonlu ve sıkı iç çamaşırlar yerine pamuklu iç çamaşırı kullanılmalı ve iç çamaşırı günlük olarak değiştirilmelidir.

Nem, bakterilerin üremesini kolaylaştırıcı bir ortam yaratacağından genital bölgenin nemli kalmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

TEDAVİSİ

Aniden ortaya çıkan akut sistit, bazen kendi kendine geçebilmektedir. Bol sıvı alımı, dinlenme ve sıcak tutma gibi tedbirlerle geçmeyen sistit için kesinlikle uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Kendi kendine veya alınan önlemlere rağmen geçmeyen sistin tedavisinde genellikle ilaç kullanılmaktadır. İlk önce sistite neden olan mikrobun belirlenmesi gerekmektedir. Yapılacak tetkiklerin ardından sistit için kullanılacak ilaca karar verilmelidir.

Sistit için antibiyotik seçimi yanlış yapılırsa hem yan etkileri nedeniyle sorunlar yaşanabilmekte hem de bakterilerde direnç gelişimine ve kronikleşen uzun süren enfeksiyonlara yol açabilmektedir.