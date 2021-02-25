Şitaki (Shiitake) mantarı faydaları nelerdir? Şitaki mantarı zehirli mi, yenir mi?

Shii ağacının devrik kütükleri arasında yetişen şitaki mantarının kendine has kokusu ve ayırt edici bir lezzeti vardır. Peki şitaki mantarı faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir?

Uzak doğu ülkelerinde çok değerli olan ve imparator yiyeceği olarak kabul edilen Shiitake mantarının, uzun yaşamanın sırrına sahip olduğu düşünülür.

Polyporaceae ailesine ait bir bitki olan shiitake mantarı, lezzeti nedeniyle en beğenilen mantar çeşitleri arasında yer alır.

Gürgen, dut, kavak, kayın, akçaağaç, meşe, kestane gibi yapraklarını döken ağaçların diplerinde, çürüyen yaprakların altında gruplar halinde yetişir.

Afrodizyak etkisi olduğuna inanılan mantar çeşidi geleneksel düğün yemeklerinde kullanılır.

Kara orman mantarı adıyla da bilinen şitaki mantarı eski zamanlarda şifa niyetine tüketilmiştir. Peki şitaki mantarı faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

ŞİTAKİ MANTARI FAYDALARI NELERDİR?

Tıpta şifalı mantarlar arasında yer alan Şitaki mantarının tümör oluşumuna karşı koruyucu olduğu ve özellikle de tüm kötü ve zararlı bakteri ve virüslere karşı savaşan bir besin kaynağı olduğu biliniyor.

İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde hem bağışıklığı güçlendirir hem de makrofaj olarak adlandırılan kötü kolesterolün düşmesine iyi gelir.

Obeziteye karşı da güçlü bir silah olarak kullanılan Şitaki mantarı, kromozomların iyileşmesinde de yardımcıdır.

ŞİTAKİ MANTARI NASIL TÜKETİLİR, ZEHİRLİ Mİ?

Mantarlar toplum genelinde zehirli bitkiler olarak biliniyor olsalar da son derece sağlıklı ortamlarda yetiştirilen bazı mantarlar afiyet ile tüketilebilir.

Bu mantarlar arasında yer alan ve adı henüz geniş kitlelerce duyulmamış olan şitaki mantarıdır.

Çeşitli şekillerde tüketilebilen ve çeşitli pişirme alternatifleri kullanılarak sade ya da soslu bir şekilde pişirilen bu mantar türünün olası yan etkileri mevcuttur.

Çok fazla tüketildiği takdirde ya da iyice pişmeden hafif çiğ şeklinde tüketildiği takdirde, kaşıntı gibi alerjik bir reaksiyona sebep olabiliyor.

Aynı zamanda bıçakla çok küçük parçalara ayrıldığı zaman içerisinden ürik asite dönüşmesi muhtemel olan pürin kimyasalları çıkıyor. Bu nedenle çok küçük parçalara ayırmadan, ideal boyutlarda tüketilmelidir.