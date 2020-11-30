Sitokin fırtınası nedir

Solunum yolu problemi yaşayan koronavirüs hastalarında aniden ve çok yüksek miktarlarda sitokin salınımının gözlemlendiği duruma "sitokin fırtınası" deniyor.

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs Kovid-19 ile mücadelede, "bağışıklık sisteminin dosttan düşmana dönüştüğü an" olarak adlandırılan "sitokin fırtınası" yıkıcı hasarların artışına ve ölüme neden oluyor.

SİTOKİN NEDİR

Sitokinler birçok hücre tipi tarafından salgılanan, hücreler arasında moleküler haberciler görevi küçük proteinlerdir. Bu proteinler vücudun hastalık ve enfeksiyona tepkisini düzenlemek ve serbest bırakıldığında bağışıklık sistemini işini yapması için sinyal verirler.

Anormal hücrelerin ölmesine ve normal hücrelerin daha uzun yaşamasına yardımcı olabilecek sinyaller göndererek anti-kanser aktivitesini artırmaya da yardımcı olurlar.

KORONAVİRÜSTE SİTOKİN FIRTINASI

Koronavirüs sürecinde yaşanan nefes darlığı ve ateş gibi durumları niteleyen sitokin fırtınası, bir nevi bağışıklık sisteminin ana bağlayıcıları üzerinde yer alan olumsuz hareketi olarak nitelenmektedir.

Tedaviye rağmen düşmeyen ateş, akciğer hasarının artışı ve laboratuvar değerlerinde bozukluk durumunda "sitokin fırtınası" tanısı konuluyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DÜŞMANA DÖNÜŞTÜĞÜ AN...

En sık viral enfeksiyonlar sonucu gelişen bu tabloda, sitokin aşırı ve kontrolsüz şekilde salındığında, etrafında ne varsa yıkıyor, sağlam hücreleri de öldürüyor. Bağışıklık sistemi, kendi dokularını yok etmeye başlıyor.