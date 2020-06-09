Siyam ikizi nedir

Birbirlerine yapışık olarak doğan ikiz bebek vakalarına verilen addır.

Siyam ikizleri, tek keseli ve tek kordonlu tek yumurta ikizleri olup, döllenmiş yumurtanın organ gelişimi başladıktan sonra bölünmesine bağlı olarak tam bir ayrılma olamaması sonucunda gelişir.

Bölünme evresine göre değişik bölgelerden ve değişik derecelerde birbirlerine yapışırlar. Hatta bazı zamanlar da bir organı paylaşarak gelişirler.

Enseden, kafadan, gövdenin alt, üst ve orta kısmından yapışabilirler.

Tek yumurta ikizi oldukları için cinsiyetleri ise her zaman aynıdır.

KIZLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜR

Siyam ikizlere 40 bin doğumda bir rastlanır. Ancak canlı doğumlara bakıldığında, her 200 bin canlı doğumdan biri bu şekilde gerçekleşir. Kızlarda, erkeklere göre 3 misli daha fazla görülür.

KESİN BİR NEDENİ YOKTUR

Nedenleri arasında genetik ve çevresel faktörler düşünülür, fakat kanıtlanmış kesin bir neden bulunamamıştır.

Yapışık ikizlerin yaklaşık olarak yarısı anne karnında yaşamını kaybeder, doğumdan sonra ise yaklaşık olarak yüzde 75’i bir günden fazla yaşayamaz. Bazıları ise sorunsuz bir şekilde hayatlarına devam eder.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Siyam ikizleri ameliyat ile birbirlerinden ayrılabilir, fakat operasyonda başarı şansı oldukça düşüktür. Çoğu siyam ikizi için yaşamlarını olduğu gibi devam ettirmeleri, uygun görülen seçeneklerden birisidir.