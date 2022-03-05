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- Skorbüt nedir
Skorbüt nedir
Skorbüt, c vitaminin vücutta ciddi derecede azalmasıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalıktır. Halsizlik, çabuk kanayan ve geriye çekilen diş etleri bu rahatsızlıklardan bazılarıdır.
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 17:58
Skorbüt hastalığının diğer adı iskorbüttür. Tıp dilinde her iki isim de kullanılmaktadır.
Vücudumuzdaki c vitamini eksikliğinde görülebilen, birçok hastalığa neden olan bir rahatsızlıktır.
Diğer adıyla askorbik asit, taze meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile dışarıdan hazır olarak alınır.
Vücutta üretimi olmayan c vitaminini her insanın günlük belirli miktarda dışarıdan alması gerekir.
SKORBÜT HASTALIĞININ NEDENLERİ
- Sağlıksız beslenme
- Anoreksiya nervoza gibi beslenmeyi etkileyen ruh sağlığı bozuklukları
- İleri yaş Alerjilere bağlı olarak diyet çeşitliliğinin kısıtlanması
- Ağızdan beslenmeyi zorlaştıran veya imkansız hale getiren sağlık sorunları
- Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı
- Bebeklerde geç veya başarısız sütten kesme
- Crohn, ülseratif kolit gibi sindirim ve emilimi etkileyen inflamatuar bağırsak hastalıkları
- Kemoterapi uygulamaları
- Metabolizma hastalıkları
- Nörolojik bozukluklar
BELİRTİLERİ
- Anemi Kemik ağrıları ve miyalji
- Vücudun çeşitli yerlerinde ödem oluşumu
- Cilt yüzeyinde peteşi olarak da adlandırılan küçük lekelerin oluşumu ve pullanmalar
- Kılların yapılarındaki bozulmalar
- Ciltte kalınlaşmalar
- Yara iyileşmelerinin gecikmesi
- Diş eti hastalıkları ve diş kayıpları
- Nefes darlığı
Bu hastalığı önlemek için uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söylüyor.