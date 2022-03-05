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    Skorbüt nedir

    Skorbüt, c vitaminin vücutta ciddi derecede azalmasıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalıktır. Halsizlik, çabuk kanayan ve geriye çekilen diş etleri bu rahatsızlıklardan bazılarıdır.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 17:58
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    Skorbüt nedir

    Skorbüt hastalığının diğer adı iskorbüttür. Tıp dilinde her iki isim de kullanılmaktadır.

    Vücudumuzdaki c vitamini eksikliğinde görülebilen, birçok hastalığa neden olan bir rahatsızlıktır.

    Diğer adıyla askorbik asit, taze meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile dışarıdan hazır olarak alınır.

    Vücutta üretimi olmayan c vitaminini her insanın günlük belirli miktarda dışarıdan alması gerekir.

    Skorbüt nedir #1

    SKORBÜT HASTALIĞININ NEDENLERİ

    • Sağlıksız beslenme
    • Anoreksiya nervoza gibi beslenmeyi etkileyen ruh sağlığı bozuklukları
    • İleri yaş Alerjilere bağlı olarak diyet çeşitliliğinin kısıtlanması
    • Ağızdan beslenmeyi zorlaştıran veya imkansız hale getiren sağlık sorunları
    • Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı
    • Bebeklerde geç veya başarısız sütten kesme
    • Crohn, ülseratif kolit gibi sindirim ve emilimi etkileyen inflamatuar bağırsak hastalıkları
    • Kemoterapi uygulamaları
    • Metabolizma hastalıkları
    • Nörolojik bozukluklar

    BELİRTİLERİ

    • Anemi Kemik ağrıları ve miyalji
    • Vücudun çeşitli yerlerinde ödem oluşumu
    • Cilt yüzeyinde peteşi olarak da adlandırılan küçük lekelerin oluşumu ve pullanmalar
    • Kılların yapılarındaki bozulmalar
    • Ciltte kalınlaşmalar
    • Yara iyileşmelerinin gecikmesi
    • Diş eti hastalıkları ve diş kayıpları
    • Nefes darlığı

    Bu hastalığı önlemek için uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söylüyor.

    Skorbüt nedir #2


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