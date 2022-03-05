Skorbüt nedir

Skorbüt, c vitaminin vücutta ciddi derecede azalmasıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalıktır. Halsizlik, çabuk kanayan ve geriye çekilen diş etleri bu rahatsızlıklardan bazılarıdır.

Skorbüt hastalığının diğer adı iskorbüttür. Tıp dilinde her iki isim de kullanılmaktadır.

Vücudumuzdaki c vitamini eksikliğinde görülebilen, birçok hastalığa neden olan bir rahatsızlıktır.

Diğer adıyla askorbik asit, taze meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile dışarıdan hazır olarak alınır.

Vücutta üretimi olmayan c vitaminini her insanın günlük belirli miktarda dışarıdan alması gerekir.

SKORBÜT HASTALIĞININ NEDENLERİ

Sağlıksız beslenme

Anoreksiya nervoza gibi beslenmeyi etkileyen ruh sağlığı bozuklukları

İleri yaş Alerjilere bağlı olarak diyet çeşitliliğinin kısıtlanması

Ağızdan beslenmeyi zorlaştıran veya imkansız hale getiren sağlık sorunları

Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı

Bebeklerde geç veya başarısız sütten kesme

Crohn, ülseratif kolit gibi sindirim ve emilimi etkileyen inflamatuar bağırsak hastalıkları

Kemoterapi uygulamaları

Metabolizma hastalıkları

Nörolojik bozukluklar

BELİRTİLERİ

Anemi Kemik ağrıları ve miyalji

Vücudun çeşitli yerlerinde ödem oluşumu

Cilt yüzeyinde peteşi olarak da adlandırılan küçük lekelerin oluşumu ve pullanmalar

Kılların yapılarındaki bozulmalar

Ciltte kalınlaşmalar

Yara iyileşmelerinin gecikmesi

Diş eti hastalıkları ve diş kayıpları

Nefes darlığı

Bu hastalığı önlemek için uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söylüyor.