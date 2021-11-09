Smog nedir

Hava kirliliğinin sonuçlarından olan smog, duman ve kirin birleşmesiyle oluşur ve sağlığı ciddi anlamda tehdit eder.

Şehirlerin üzerinde oluşan sarı-kahverengi tonlarındaki bulutları sis sanıyorsanız yanılıyor olabilirsiniz.

Karşılaştığınız şey aslında "kir bulutu" olarak bilinen "smog" olabilir.

‘Smog’ İngilizce, smoke (duman) ve fog (sis) sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

SMOG NEDİR

Smog, sıcaklık inversiyonu üstteki hava tabakalarının yere yakın hava tabakalarından daha sıcak olması haline denilir.

Sıcaklık yükseldikçe azalması lazımken artıyordur. Bu şekilde hava kütlesi yukarı doğru değil aşağı doğru hareket eder ve taşıdığı bütün kirleticiler insanların soluma mesafesinde yer almaya başlar.

Bu havanın solunmasıyla beraber sülfür dioksit, sülfirik asit dumanı, karbondioksit, karbonmonoksit, florid gazları başta olmak üzere birçok toksik kimyasala maruz kalma riski mevcut bulunuyor.

SAĞLIĞA ZARARLI

Smog gözleri, boğazı, burnu tahriş edebilir. Kalp ve akciğer sağlığını olumsuz etkiler. Uzun süre maruz kalmanın akciğer kanserine bile yol açabileceği öne sürülüyor.

İleri yaştakiler başta olmak üzere kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akut ve kronik bronşial astım, solunum yolu komplikasyonları ile seyreden kronik hastalığı olanlarda hastalığı şiddetlendirebildiği gibi erken ölümlere de yol açabiliyor.

LONDRA SMOGU

Atmosferik inversiyon sonucu oluşan bu tip hava kirlenmesi olayına 1952’de Londra’da bu tip hava kirliliğinin yaşanmasından dolayı Londra Smog’u adı da verilmektedir.

1952’de Londra’da olan smogda 12 bin kişinin öldüğü biliniyor.