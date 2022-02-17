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    Softbox nedir

    Softbox, çıkan ışığın yarı saydam bir kumaştan geçerek düz ve yumuşak bir görüntü oluşturması için kullanılan bir aydınlatma tekniği.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 17:35
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    Softbox nedir

    Lamba gibi yapay ışık kaynağına uyacak şekilde üretilen softbox, ışık çıkışını yoğunlaştırır ve aynı zamanda tek çıkış yolu olan ön difüzyon ekranı ile yansıtır.

    Daha yumuşak bir ışığı andıran softbox çok sık kullanılan bir aydınlatma tekniğidir.

    Lambadan çıkan ışık, yarı saydam kumaştan geçerek çok düz ve yumuşak bir görüntü yaratır.

    Softbox nedir #1

    NASIL KULLANILIR

    Ana ışık kaynağı olan kontrast ışığı ve kontrastı azaltmak için kullanılır.

    Dolgu uygulamaları için bir ışık kaynağı stili kullanılabilmesine rağmen, dolgu için sert bir ışığın kullanılması da kötü sonuçlar ortaya çıkartıyor.

    Bu alanda devreye giren softbox dolgu ışığı için bir numaralı tekniktir ve aynı zamanda da gölgeler oluşturmaz.

    Öte yandan softbox ile yapılan çekimler, ortamın getirdiği olumsuz koşullara rağmen yüzü en iyi gösteren tekniktir.

    Örneğin, güneş ışığında çekilen fotoğraflar cildi en kötü gösteren çekimler oluyor.

    Softbox nedir #2


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