Soğuk yanığı nedir

Havaların soğuması ile birlikte elinde ve yüzünde yanma, kızarıklık, kuruluk hissedenler, "soğuk yanığı" ile karşı karşıya kalabiliyor.

Kar yağışlarıyla gelen soğuk hava dalgası, birçok kişinin cildinde deformasyon oluşturuyor.

Soğuk hava sebebi ile el kuruluğu, yüzde ve elde morarma, ciltte yaralanma gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

Soğuk ısırığı olarak da bilinen bu durum, "soğuk yanığı" olarak adlandırılıyor. Adeta güneş yağışı gibi ciltte kızarıklık ve acı yapabiliyor.

Soğuk havalarda özellikle açıkta kalan ellerde sık rastlanıyor.

Parmak uçları bir anda beyazlamaya ve hissizleşmeye başlıyor. Hissizleşen ve beyazlayan bölge soğuk havaya maruz kalmaya devam ederse deride kırmızı kabarcıklar görülüyor.

Öte yandan karıncalanma hissi ve renk değişiklikleri de belirtileri arasında sayılıyor.

Soğuk yanıkları, basit ve pratik tedavi yöntemleri ile kurtarılabilir olabiliyor.

SOĞUK YANIĞI NASIL GEÇER?

Buz yanığını tedavisinde ilk olarak yapmanız gereken şey, cildinizin normal sıcaklığına geri dönmesini sağlamaktır.

Tedavi esnasında, cildin soğuk ile teması kesilmelidir. Ilık su ile ıslatma yapılabilir.

Ilık su uygulamalarının yanı sıra battaniyenin altına girmek ve bölgeyi sıcakta tutmakta da fayda vardır.

Yanığın oluştuğu bölge, ovulmamalıdır.

Sabun, kolonya, ıslak mendil, alkol bazlı temizleyiciler cildi soğuğa karşı daha da hassas hale getirecektir. Bu nedenle yalnızca nemlendirici kullanmanız tavsiye edilir.

His kaybı geçmediği takdirde sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.