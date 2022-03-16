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    Sorgum nedir

    En iyi tahıllardan biri olan sorgum, tok tutma özelliği ve glütensiz içeriğiyle diyet yapanlar için faydalı bir besindir. Ucuz olması ve kolay yetişmesi nedeniyle dünya genelince çok yaygındır.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 17:24
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    Sorgum nedir

    En iyi tahıl grubunda olan sorgum, kinoaya muadil olarak gösterilir.

    Tok tutma özelliği ile diyet yapanların kurtarıcısıdır. Birçok türü ve kırması bulunan sorgum, şekersiz ve şekerli olmak üzere iki çeşittir.

    Sorgum çoğu zaman yemlerde; kuskus, un, lapa, şerbet ve şeker şeklinde yemeklerde kullanılmaktadır.

    En popüler olanı Afrika’ya özgü olan Bicolor sorgumdur.

    Dünyanın en önemli üreticileri ise; ABD, Hindistan, Meksika, Nijerya ve Sudan’dır. Sorgumun ülkemizde ekim alanı ve üretimi azdır.

    Batı dünyasında daha az bilinmesine rağmen, yıllık 57,6 milyon ton civarında üretimiyle dünyada en çok üretilen beşinci tahıl mahsulüdür.

    Ucuz olması ve dünyadaki birçok bölgede kolay yetişmesi sebebiyle sorgum dünya genelinde fazlaca yaygındır, bu özellikler onu dünya açlığı ile savaşmada ideal bir vasıta konumuna getirmektedir.

    Sorgum nedir #1

    ÖZELLİKLERİ

    • Sorgum dik bir kısa gün bitkisidir.
    • Poaceae ailesinin üyesidir ve tek yıllıktır.
    • Gövdeleri serttir, sürünücü rizomları yoktur.
    • Gevşek, açık bir salkımı vardır.
    • Salkımları az çiçeklidir.

    FAYDALARI

    • Glüten ve GDO içermez.
    • Yüksek lif kaynağıdır.
    • İyi bir antioksidan kaynağıdır.
    • Kolesterolü düşürmede etkilidir.
    • Kan şekerinin dengelenmesi sağlar.
    • Kalp rahatsızlıklarıyla savaşmaya yardımcı olur.

    Sorgum nedir #2


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