Sorti nedir

Kökeni Fransızca olan ve genellikle askeri alanlarda kullanılan sorti kelimesi, bir hava aracının bir yerden bir yere varmasına denilmektedir.

Sorti kelimesi, askeri alanda en fazla ordu tarafından kullanılmaktadır.

Sorti; savaş uçaklarının herhangi bir hedefi yok edip geriye dönmesi ve eğitim, istihbarat, hava devriye ve yer gözlemi yaptıktan sonra üsse dönmesinde de kullanılmaktadır.

Sivil havacılık da ise bu kelimenin tek anlamı uçağın inip kalktığını belirtmektedir.

Önek verilecek olursa, bir savaş uçağının herhangi bir hedefe 20 kere gidip gelmesine 20 sorti yapılmış anlamına gelmektedir.

SORTİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Sorti kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamları ise şu şekildedir:

Elektrik tesisatında lamba ya da fiş konulacak kollardan her biri

Uçağın herhangi bir havalimanı üzerinden başka bir havalimanına geçiş yapması

Herhangi bir sebepten dolayı uçağın inişe geçtikten sonra yeniden yükselmesi

SORTİ YAPMAK NEDİR

Sorti yapmak, bir uçağın inişe geçtikten sonra herhangi bir nedenden dolayı, inmekten vazgeçip yeniden yükselmesi anlamına gelir.

Özellikle uçaklar üzerinden kullanılan sorti yapmak kelimesi, ani bir manevra olarak da ifade edilebilir.