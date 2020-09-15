Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Pandemi sosyal destek başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sosyal destek ile milyonlarca haneye nakit desteği verildiğini duyurdu. Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Haberimizde

Koronavirüs salgını ile birlikte geçim sıkıntısı yaşayan ailelere maddi destek sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sosyal destek ile milyonlarca aileye nakdi destek sağlandığını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçu'un açıklamalarından sonra akıllara, 'Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sonuçları nereden sorgulanır?' sorularının cevapları takıldı.

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Sosyal yarım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. 1000 TL pandemi yardımı almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gören sosyal yardım başvuruları e devlet sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Sonuçlar da yine e-devlet sistemi üzerinden görüntüleniyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.

Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.