Spek nedir

Spek kelimesi, spekülatör kelimesinin kısaltması olarak bilinmektedir. Borsa spekülatörleri piyasada deneyimli ve uzmanlaşmış kişilerdir.

Spekülatör dilimizde vurguncu anlamına gelmektedir. Borsada fiyat artış ve düşüşlerinin yaşanması spekülasyonlar ve spekülatörler sayesinde engellenebilmektedir.

Spekülatörler, kar elde etmek için fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışarak hisse senedi alıp satarlar. Birçok trader ve yatırımcı bu kategoriye girer.

Ayrıca spekülatörler piyasalara likidite sağlarlar.

BORSA SPEKLERİ

Borsada taşınmaz ve taşınır değerlerin fiyatlarında yaşanan değişimlerden yararlanıp kısa ya da orta vadede kazanç sağlama amacı güderek işlem yapan kişilere borsa spekülatörü adı verilir.

1992 yılında kara çarşamba olarak anılan ekonomik krizde 24 saat içinde 1 milyar dolar kazanan George Soros bilinen en ünlü spekülatördür.

Speklerin borsada spekülasyon yaratmak gibi bir uzmanlık alanı vardır. Tüm riskleri üstlenerek yüksek kazancı hedefler ama bu konuda tecrübesi üst düzeydedir.

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