Spektrum nedir

Belirli bir değer kümesiyle sınırlı olmayan, ancak bir süreklilik boyunca değişebilen bir duruma spektrum denir.

Spektrum, ilk olarak optikte, prizmadan geçtikten sonra görünür ışıktaki renklerin gökkuşağını tanımlamak için kullanıldı.

Işığın bilimsel anlayışı ilerledikçe, söz konusu kavram tüm elektromanyetik spektrum için geçerli hale geldi.

Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik radyasyonun tüm frekanslarının tam aralığını ve ayrıca belirli bir nesne tarafından yayılan veya soğurulan elektromanyetik radyasyonun karakteristik dağılımını ifade eder.

Bir elektromanyetik spektrumu ölçmek için kullanılan cihazlara spektrograf veya spektrometre denir. Görünür spektrum, elektromanyetik spektrumun insan gözü tarafından görülebilen kısmıdır.

Görünür ışığın dalga boyu 390 ila 700 nanometre (nm) arasındadır.