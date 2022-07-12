SPF nedir? Güneş kremlerindeki SPF ne demek?

Yaz aylarında merak konusu olan SPF kelimesi, güneş kremi ve kozmetik ürünlerinin içeriğinde yer almaktadır.

Güneşin etkisini gösterdiği bu yaz günlerinde, güneş kremleri de ilgi görüyor.

Güneş kremi, nemlendirici veya çeşitli kozmetik ürünlerinde dikkat çeken bir ibare yer alıyor: SPF...

Uzmanlar sıklıkla "SPF" içeren ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyor.

Peki nedir bu SPF, ne işe yarar? İşte SPF hakkında bilmeniz gerekenler...

SPF nedir

Güneş Koruma Faktörü anlamına gelen SPF, Sun Protection Factor teriminin ilk harflerinden oluşur.

Farklı SPF değerleri, güneş ışınlarının yakma etkisini ve güneş koruyucu ürünün bu etkiyi ne kadar bloke ettiğini gösterir.

SPF bir yandan UV ışınlarına karşı cildi korurken, öte yandan güneşin cilt yaşlanması üzerindeki etkilerinden cildi gün boyu korur.

SPF oranları

SPF; hafif, orta ve yüksek koruma olmak üzere üçe ayrılıyor:

SPF 4-12 arası hafif koruma,

SPF 30’a kadar orta koruma,

SPF 30 ve üstü yüksek koruma…

SPF 15 yüzde 94 koruma sağlarken, SPF 30 ve üstü ise yüzde 97 koruma sağlıyor.

Eğer güneş kremi, günlük olarak kullanılacaksa bunun için SPF 15 ila 30 arası koruma faktörü yeterli olabiliyor. Fakat tüm cildin uzun süre boyunca güneş ışınlarıyla temas halinde olacağı plaj vb. alanlar için tercih edilen güneş kreminin SPF 30 ila 50 arasında bir değerde olması gerekiyor.