Spiral nedir

Yaygın olarak spiral adıyla bilinen rahim içi araç, rahim içine yerleştirilen bir doğum kontrol yöntemidir.

İstenmeyen gebelik her kadının korkulu rüyalarından biridir. Bu yüzden hamilelik riskine karşı korunmak içinde bir arayış içerisine girmektedirler.

Korunma seçeneklerinden biri olan spiral burada devreye girer.

Bir kere takıldıktan sonra kullanım kolaylığı açısından ve unutulma derdi olmadığından doğum kontrol haplarından çok spiral tercih ediliyor.

Spiraller içerdikleri maddeye göre bakırlı ve hormonlu (progesteron) olabilmektedir. Ülkemizde en çok T şeklinde olan bakırlı spiraller kullanılmaktadır.

SPİRAL GEBELİĞİ NASIL ÖNLER

Spiral rahim içine yerleştirildiği andan itibaren, vücut tarafından yabancı bir madde olarak algılanır ve bulunduğu bölgede iltihabi reaksiyon oluşmasına neden olur. Bu iltihabi reaksiyon rahim içine ulaşan spermlerin etkisiz hale gelmesini sağlayan bir etkidir ve bu sayede gebelik önlenir.

KORUYUCULUK ORANI

Spiralin koruyuculuk oranı yüksek olmakla birlikte, diğer yöntemlerede olduğu gibi %100 değildir. Yaklaşık gebelikten koruma oranı %98’dir.

SPİRAL TAKMA VE ÇIKARMA

Uygulama, rahim ağzına yerleştirilen ince bir tüpün içinden T şeklindeki aparatın geçirilerek rahim içine yerleştirilmesi şeklinde yapılır.

Herhangi bir nedenden dolayı çıkartılmak istendiğinde, jinekolojik muayene sırasında rahim ağzından dışarı sarkan iplerinden tutulup çekilerek çıkartılır.

KİMLER SPİRAL TAKTIRMAMALI

Spiral, rahim içerisine yerleştirilen bir araç olduğu için, rahminde herhangi bir hastalık ya da anormallik bulunan kadınlar için önerilmemektedir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda da spiral kullanımı önerilmez: