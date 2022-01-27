Sponsor nedir

Sponsor, bir etkinliği veya organizasyonu finansal ya da ürünlerle destekleyen kişilere verilen isimdir.

Bir girişimi ya da fikri yardım etmek amacıyla maddi ve manevi desteklemeye sponsor denir.

Sponsor, dlimizdeki karşılığı ile 'destekleyici' anlamına gelir, aynı zamanda İngilizce kökenli bir kelimedir.

Hayalinizdeki işi kurmak veya tamamen bağımsız olarak sahip olduğunuz bir fikir için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, sponsor arayabilirsiniz.

BİR PROJEYİ KÂR AMACI GÜTMEDEN SUNMAK

Sponsor aynı zamanda bir kişi veya işletme de olabilir. Günümüzde özellikle kâr amacı gütmeyen faaliyetler için rahatlıkla sponsor bulabilmek mümkündür.

Sponsorluk ile reklam genellikle çok fazla karıştırılır. Fakat reklamın amacı tamamıyla satışa yöneliktir.

SPONSOR, SATIŞTAN ÇOK HEDEF KİTLENİN TUTUMUNA YÖNELİKTİR

Sponsorluğun ise satıştan çok hedef kitlenin tutum ve davranışlarının değişmesine yöneliktir.

Sponsorluk da halkla ilişkiler gibi, toplumla yakın bir iletişim kurarak, hedef kitlede kuruma karşı güven duygusu yaratır, kurumun itibarını ve imajını sürdürmesine yardımcı olur.

SPONSOR BULMAK İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER