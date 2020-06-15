Stanford Ördek sendromu nedir

Kişilerin istedikleri duygu ya da başarıları yeterince çaba göstermeden elde etmiş gibi göstermesine “Stanford Ördek sendromu” adı verilmiştir.

Sosyal araştırmacılar; sorunlu ve zorlu hayatlarını sosyal medya paylaşımlarıyla gizleyen ve duygularını yalnızca olumlu olarak sosyal ağlarda yansıtan kişiler için ördek sendromu ifadesini kullanmaya başlamışlardır.

Sendromun, 'ördek' ismini almasının ise bir sebebi var elbette...

ÇABASIZ GÖRÜNEN KISIM YALNIZCA YÜZEYDEDİR

Suda yüzen bir ördeklerin davranışları üzerine yapılan incelemelerin ardından 'Stanford Ördek Sendromu' tanımı ortaya çıkmıştır.

Ördekler, yüzeyde çabasızca sürükleniyor gibi görünse de suyun altına aslında daha dikkatli baktığınızda, bacakları onları ayakta tutmak adına hızlı hızlı hareketlerde bulunmaktadır.

Ördeklerin yalnızca yüzeyde kalan sakinliğinin altında, hedefledikleri yöne ilerlemek adına gösterdikleri çok daha fazla emek vardır.

Sosyal araştırmacılar, bu nedenle kişilerde de görülebilen bazı bu gibi davranışların tanımını, 'Stanford Ördek sendromu' olarak ifade etmiştir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Stanford Ördek sendromunun görülebileceği başlıca gruplar şu şekildedir:

Z Kuşağı: Küçük yaşlardan itibaren sosyal medyayı kullanabilen Z Kuşağı, özellikle sosyal medya kullanıcılarını özenme ihtimallerinin yüksek olma nedeniyle bu sendrom için risk altındadır.

Üretken sosyal medya kullanıcıları: Günümüzde bir meslek halini alan sosyal medya kullanıcılığı için sık sık içerik üretenler de bu sendromun gözlenebileceği bireyler. Hayatlarını sıklıkla takipçileriyle paylaşan bu kişiler, çoğunlukla oldukları gibi değil, insanların kendilerini görmek istedikleri gibi davranırlar.

Stresli durumlar yaşayanlar: Ördek sendromunu tetikleyen ve gerçekleşmesine olanak sağlayan bir başka etken ise stresli durumlardır. Bunlar arasında yeni bir yere taşınmak da olabilir, bir yakınını kaybetmek de... Fiziksel ya da psikolojik baskı durumları da yine bu faktörelerden diğerleridir. Tüm bu olay ve durumlarda, kişinin yaşadığı zorluğu kaldırmaktansa, her şeyin yolunda olduğunu göstermek ve bunu ispatlamaya çalışmak istemesi de bu sendromu ortaya çıkaran sebeplerdendir.