Statükocu nedir

Kimi zaman siyasi partilere ve siyasi şahıslara ithafen kullanılan statükocu kelimesi, mevcut durumu ve düzeni sorgulamama, doğruyu arama zahmetinde bulunmama durumunda kullanılır.

Statükocu kelimesi, günlük hayatta karşılaştığımız gündem meselelerinde veya politik tartışmalarda çok sık karşımıza çıkıyor.

Televizyonlardaki politika tartışma progamlarında mutlaka en az bir kere duymuş olabileceğimiz statükocu kelimesi, anlam bakımından muhafazakarlığı çağrıştırsa da statükocular kuramsal bir yapıyla karşı karşıyadır.

Muhafazakarlar, gelenek, din ve milli değerleri birleştirip, ortaya çıkan manevi anlamı korumak isterler.

STATÜKOCU NEDİR

Statükocu ise, içinde bulunduğu düzeni sorgulamaya çekinen ve doğru olanı aramaktan geri duran kimselere veya gruplara denir.

Günlük hayatta, televizyon programlarında, siyasette ve askerliğe yönelik eleştirilerde, bürokraside kullanılan statükocu kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) anlamı da oldukça merak edilir.

STATÜKOCUNUN DEĞİŞİME DİRENMESİ

Kitle iletişim araçlarının her daim tartışma konularından biri olarak ortaya serilen statükocunun TDK'daki anlamı "değişime direnen" olarak belirtilir.

STATÜKOCU TDK ANLAMI

Sık sık karşımıza çıkan statükocu kelimesinin anlamı da merak uyandırıyor.

Statükocu kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Süregelen durumu korumaya meyilli olan

- Değişime direnen