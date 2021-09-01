Stoma nedir

Yunanca bir kelime olan stoma, ağız açıklığı anlamına gelir. Tıpta, stoma kelimesi bir organın farklı nedenler sebebi ile batın duvarına ağız açılması anlamında kullanılır.

Halk arasında bağırsak torbası olarak da bilinen stoma, tıbbi bir terim olarak bağırsak yaralanmalarının veya kanserlerin sık görülmesi nedeniyle yapılan ameliyatlardan biridir.

TDK’ ya göre “Vücut boşluğu ile vücut yüzeyi arasında cerrahi olarak oluşturulan açıklığın ağzı, ağız, delik, açıklık” olarak tanımlanmaktadır

Bağırsağın işlevini yerine getiremediği durumlarda, karın içinde bulunan bağırsakları karın cildine ağızlaştırmak gerekebilir. Bu durumda sindirim işlevinden arta kalan gıda artıkları karın cildindeki bu ağızdan dışarı atılır ve stoma yerine yapıştırılan bir torba ile gıda artıkları toplanır.

KALICI STOMA

Kalıcı olanlar, hayat boyu görevini yapar, kapatılma durumu yoktur. Genellikle anüsün ve kalın bağırsağın çıkarılması sonucunda, anüs kas yapısının görevini yapamadığı durumlarda uygulanır.

GEÇİCİ STOMA

Geçici stoma, stoma açılmasını gerektiren durum ortadan kalkınca yeni bir cerrahi müdahale ile kapatılması durumudur. Genel olarak kalın bağırsak tıkanmaları, bağırsak yaralanmaları, doğumsal anomaliler, ciddi anüs yaralanmalarında uygulanır.